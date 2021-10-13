الامارات | الهاملي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمكفوفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاملي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، محمد فاضل الهاملي، بالرئيس الجديد للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين، ساندرو دي جيرولامو، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان.

وقال بيان صحافي: «تقدم الهاملي بتهنئة دي جيلارمو بانتخابه رئيساً للدورة المقبلة، كما ناقشا ملامح المرحلة المقبلة في ما يتعلق برياضات المكفوفين وسبل التعاون بينهما للارتقاء بهذه الفئة من أصحاب الهمم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news