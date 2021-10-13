الامارات | فيدرر خارج الـ 10 الأوائل للمرة الأولى منذ 5 أعوام

شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر خارج الـ 10 الأوائل للمرة الأولى منذ 5 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع تأهل البولندي هوبرت هوركاش إلى الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز الأميركية، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، «الملك» السابق لكرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، المتوج بـ20 لقباً كبيراً، خارج الـ10 الأوائل في تصنيف المحترفين للمرة الأولى نحو منذ خمس سنوات.

وبسبب غيابه عن إنديان ويلز بسبب الإصابة الذي كلفه خسارة 480 نقطة، إلى جانب تأهل هوركاش، المصنف الـ12 عالمياً حالياً، إلى ثمن نهائي الدورة الأميركية، سيتراجع السويسري من المركز التاسع إلى الحادي عشر الإثنين المقبل. وعاد فيدرر إلى الملاعب الربيع الماضي بعد غياب عن عام 2020، بسبب جائحة كورونا وعمليات جراحية في الركبة.

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