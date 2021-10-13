الامارات | الأميركي فريتز يشارك في «تاي بريك تنز دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركي فريتز يشارك في «تاي بريك تنز دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، عن مشاركة كل من نجم مباريات الفَردي الأميركي تايلور فريتز، والنجم الألماني داستن براون، ضمن لائحة اللاعبين سيخوضون بطولة التنس «تاي بريك تنز دبي» من تقديم «Zone»، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى يوم 22 الجاري في «كوكاكولا أرينا» بسيتي ووك.

وقال بيان صحافي: «ينضم فريتز وبراون إلى النجم الفرنسي غايل مونفيس، واللاعب البريطاني رقم واحد، دان إيفانز، المشاركَين في هذه البطولة، بينما سيعلن لاحقاً عن المزيد من الأسماء الأخرى».

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