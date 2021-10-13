الامارات | إغلاق باب التسجيل لأولى جولات قوارب التجديف غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل لأولى جولات قوارب التجديف غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق يوم غدٍ باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2021-2022)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

واعتمدت اللجنة المنظمة الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت المقبل موعداً لانطلاق أول أشواط الأمسية، حيث تبحر قوارب التجديف في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف وقبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية من خط البداية في عمق القناة نحو خط النهاية قبالة فستيفال سيتي وخور دبي لمسافة تصل الى 2.3 كلم.

وانطلق الموسم الجديد يوم الجمعة الماضي ببطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بمشاركة 35 قارباً.

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