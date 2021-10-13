الامارات | دبي تنظم سباقاً للرياضات الإلكترونية لمدة 4 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تنظم سباقاً للرياضات الإلكترونية لمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، عن تدشين بطولة NoFilterDxb للرياضات الإلكترونية، جزءاً من معرض سيارات وفعالية لأنماط الحياة الحضرية، ينظمها مركز دبي التجاري من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي: «تقام البطولة في ميناء دبي على مدار أربعة أيام، وتبلغ قيمة جوائزها 20 ألف درهم، ويتميز الحدث بمنح عشاق الرياضات الإلكترونية فرصة للتأهل من خلال المنافسة في المنزل، في سلسلة من السباقات بمشاركة متعددة للاعبين في آن واحد، في بث حي ومباشر للمنافسات على (اليوتيوب)».

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة بول بوزيشن إيفنتس منجمنت، المنظمة للحدث، ريان تراتش، إن «عشاق وهواة الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوون للتنافس ضد الأفضل في الإمارات، وإثبات أنفسهم في بيئة سباقات إلكترونية جديدة عالية التنافس».

يذكر أن السباق مفتوح أمام أي شخص لديه إمكانية استخدام برمجيات المحاكاة المجانية على أجهزة الكمبيوتر الشخصي في غرفة السباق، أو الذين يستخدمون أجهزة المحاكاة في موقع بول بوزيشن بمنطقة القوز في دبي.

وتشمل المنافسة ثلاث جولات متداخلة من الوقت، مدتها 12 يوماً، وسيتنافس المتسابقون بشكل افتراضي على حلبات السباق، بما في ذلك حلبة ريد بول في النمسا، وحلبة سبا فرانكورشامبس في بلجيكا، وحلبة دبي أوتودروم، وسينتقل أفضل 15 متسابقاً من كل جولة إلى النهائيات التي ستقام في موقع محاكاة السباق المصمم لهذا الغرض في ميناء دبي.

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