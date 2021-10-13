الامارات | عقوبات بالجملة على الأندية بسبب أخطاء إدارية بسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة على الأندية بسبب أخطاء إدارية بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، جملة من القرارات الانضباطية والعقوبات في حق العديد من الأندية، بسبب أخطاء إدارية بسيطة. حيث اعتبرت اللجنة فريق العين خاسراً أمام الوحدة (3-صفر)، بسبب مخالفته نظام استبدال اللاعبين خلال لقاء الفريقين بدوري تحت 21 سنة للمحترفين، فيما قررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العربي، لتلفظ جماهيره على لاعب الفريق المنافس بعبارات مسيئة، في دوري الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور بقية الأعضاء. وفي بقية العقوبات الأخرى، تلقى نادي المدام لفت نظر، بسببعدم إدخال فحوص أحد لاعبيه وبعض إدارييه في النظام الإلكتروني للاتحاد، وتم تغريم البطائح 500 درهم، لتأخر نزول فريقه ست دقائق في الشوط الثاني بدوري الشباب. وتقرر أيضاً إيقاف لاعب شباب الأهلي إبراهيم البلوشي أربع مباريات، وتغريمه 4000 درهم، للاعتداء على لاعب منافس من دون كرة. وتلقى الجزيرة غرامة 1500 درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراة واحدة بدوري الشباب تحت 19 سنة، والعقوبة نفسها على الفجيرة، كما تم اعتبار دبا الحصن خاسراً أمام فريق الإمارات في دوري تحت 17 سنة بنتيجة 8-صفر، لتناقص لاعبيه عن سبعة أثناء سير المباراة.

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