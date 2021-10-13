الامارات | دورة كلباء للألعاب الشاطئية تنطلق 11 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة كلباء للألعاب الشاطئية تنطلق 11 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تشهد مدينة كلباء من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، انطلاقة الدورة الأولى للألعاب الشاطئية.

أُعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحافي في مركز خور كلباء لأشجار القرم، بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، عبدالملك محمد جاني، ورئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، الدكتور خالد الزعابي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس مدير الدورة، ياسر الدوخي، وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الأندية واتحادات الألعاب التي ستشملها الدورة.

وخلال المؤتمر تم الكشف عن شعار الدورة الذي يرمز للرقم (7)، والألعاب السبع التي ستشملها الدورة هي: كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والسلة الشاطئية، والجري على الشاطئ، والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون.

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