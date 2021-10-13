الامارات | «الرياضات البحرية» يهنئ فريق أبوظبي بإنجاز القمزي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضات البحرية» يهنئ فريق أبوظبي بإنجاز القمزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية فريق أبوظبي للزوارق السريعة بالفوز العالمي الجديد، ومعانقة لقب الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 2»، التي جرت أحداثها السبت والأحد الماضيين في مدينة ريبادورو البرتغالية.

وبارك رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز بن حريز، الانتصار الأول في النسخة الحالية 2021، لزورق «أبوظبي 35» بقيادة البطل راشد القمزي، الذي وضعه في قلب المنافسة على اللقب العالمي الكبير، بعدما ارتقى وتقدم إلى وصافة الترتيب العام برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتسابق المتصدر الليتواني إدغاريس ريابكو.

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