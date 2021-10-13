الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الهيئة»

قامت الهيئة العامة للرياضة بتغيير الشعار الخاص بها، وأعلنت ذلك عبر حسابها في «إنستغرام» فقط، ثم قامت بالاحتفال بالشعار الجديد بوضعه داخل شعار «إكسبو».

يوسف

بدأ درّاج المنتخب الوطني، يوسف ميرزا، التدريبات التدريجية بعد إصابته بكسر في الكتف ببطولة التشيك، وذلك من أجل الإعداد للبطولة العربية في مصر.

لقاء

عقد رئيس شركة كرة القدم لقاءً خاصاً مع مدرب الفريق، جدّد خلاله الثقة بالمدرب وطاقمه المساعد، بعدما تداولات مواقع تواصل خبراً عن أن المدرب يفكر في الرحيل، وناقشا أيضاً خطة إكمال بعض النواقص في صفوف الفريق.

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