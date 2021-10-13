مقصية «بهلوانية» من كريستيانو رونالدو.. شاهد

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في تسجيل الأهداف، خلال مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورج، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وفاز منتخب البرتغال على لوكسمبورج بخمسة أهداف مقابل لاشيء، حيث أحرز رونالدو ثلاثية "هاتريك" لبلاده في الدقائق (8 ركلة جزاء، 13 ركلة جزاء، و87)، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين كل من زميليه برونو فرنانديز وجواو بالينيا في الدقيقتين (18 و69) على الترتيب.

وخلال المباراة كاد أن يسجل رونالدو هدفاً رابعاً لمنتخب بلاده في الدقيقة 68 بتسديدة "مقصية" رائعة، إلا أن حارس مرمى لوكسمبورج حول كرته إلى ضربة ركنية ترجمها زميله جواو بالينيا إلى هدف لأصحاب الأرض.

وعزز كريستيانو رونالدو (36 عاما) رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات في العالم لكرة القدم برصيد 115 هدفا، سجلها خلال 182 مباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة من 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا.

وتوقف رصيد منتخب لوكسمبورج عند 6 نقاط ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

1- صربيا 17 نقطة

2- البرتغال 16 نقطة (6 مباريات)

3- لوكسمبورج 6 نقاط

4- إيرلندا 5 نقاط

5- أذربيجان نقطة واحدة