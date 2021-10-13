شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: إمكانية زيادة أعداد الجماهير إلى 10 آلاف بعد انطلاق الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، إنه يسمح بدخول 2000 مشجع من الجماهير مع انطلاق الموسم الجديد للدورى، بواقع 1000 لكل نادٍ ، أما عن آلية دخول الجماهير للمدرجات، فهي بالتنسيق مع الأمن وستكون مشابهة لتواجد الجماهير ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر في نسختها الأخيرة.

أضاف سويلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع عبر قناة dmc، أن أعداد الجماهير ستزيد تدريجيا بعد انطلاق الدور الأول للدورى الممتاز وقد تصل إلى 5 آلاف أو 10 آلاف مشجع بالمباريات، متابعا: "نحرص على الالتزام بالقواعد وتعليمات الأمن في الموسم الجديد لزيادة الأعداد".

وفى وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد، وقال أحمد دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز المقامة: "حاليا هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل اعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

ويضيف رئيس الرابطة: "الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية".