شكرا لقرائتكم خبر عن حاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا: سنى 59 سنة ولدى أحفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمانى ربيع الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا ، إنها لعبت في عام 2019 في بطولة مستمر أولمبيا، وحققت ميداليتين برونز وذهب، وفي 2021 في بطولة مستر أولمبيا، تمكنت من الحصول على ميدالية ذهب وخرجت بالمركز الرابع.

وأضافت الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع على قناة on: سنى 59 سنة ، وحصلت على 7 ميداليات ذهب في البطولات العربية.

وتابعت الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا أنا لدى أحفاد وما زالت ألعب ، ولدى حفيد 3 سنوات وحفيدة 3 شهور.