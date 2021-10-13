شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد الشناوى: هناك من يتربص بالحضرى والشناوى مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حازم الحديدى، وكيل أعمال حارس مرمى محمد الشناوى، أن حارس الأهلى لم يعترض على التغيير في مباراة منتخب بلاده ضد ليبيا، والحديث الذى جاء من الشناوى لعصام الحضرى قائلا: "كل ده عشان شوطت إيد ورجل"، وعدم اللعب مع الفراعنة أمر لم يحدث على الإطلاق.

وأوضح حازم الحديدى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، أن محمد الشناوى خاض لقاء منتخب مصر أمام ليبيا وهو يعانى من إصابة خفيفة لم تعيق خوض اللقاء، وأن عصام الحضرى قام بالتواصل مع محمد الشناوى عقب الوصول إلى القاهرة للاطمئنان عليه.

وشدد على أن هناك من يتربص بالحضري والشناوي داخل منتخب مصر، والتأكيد على وجود أزمة بين الطرفين وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وأشار حازم الحديدى إلى أن محمد الشناوى يحتاج إلى فترة علاج بين 3 إلى 4 أسابيع، ويغيب عن لقاءات المنتخب المصرى القادمة أمام الجابون وأنجولا.

وتلقى الجهاز الفنى للأهلى والجماهير الحمراء صدمة قوية بعد تأكد غياب محمد الشناوى قائد الفريق لمدة 5 أسابيع، بعدما تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد ليبيا بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن محمد ‏الشناوى كابتن الفريق أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم الثلاثاء، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق فى العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوى تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس فى بنغازى ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى القاهرة خضع محمد الشناوى لفحوصات طبية، تحت ‏إشراف الجهاز الطبى بالنادى الأهلى التى كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة ‏الخلفية، وضرورة خضوعه لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة فى التدريبات والمباريات الرسمية.‏