القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021، العديد من الأحداث والتي جاءت أبرزها إعلان الأهلى إصابة محمد الشناوى بمزق فى العضلة الخلفية، وغياب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع ليتأكد غيابه عن مباراتى الأهلى المقبلتين أمام الحرس الوطنى.

الأهلي: محمد الشناوى مصاب بتمزق فى العضلة الخلفية ويغيب لمدة 5 أسابيع

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

رسميا.. عودة الجمهور للملاعب فى أول أسبوع للدورى الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد.