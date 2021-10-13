شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021، العديد من الأحداث والتي جاءت أبرزها إعلان الأهلى إصابة محمد الشناوى بمزق فى العضلة الخلفية، وغياب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع ليتأكد غيابه عن مباراتى الأهلى المقبلتين أمام الحرس الوطنى.
الأهلي: محمد الشناوى مصاب بتمزق فى العضلة الخلفية ويغيب لمدة 5 أسابيع
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
رسميا.. عودة الجمهور للملاعب فى أول أسبوع للدورى الجديد
أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد.
زيادة بدلات حكام الدورى الممتاز لـ 7 آلاف جنيه
استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على زيادة بدلات حكام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى 7 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة بدلا من 5 آلاف جنيه.
تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بفندق الإقامة فى كينيا
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية بمقر فندق إقامة الفريق بكينيا عقب خوض التدريب الأول على الملعب الفرعي باستاد كاساراني، استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له في الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد نيايو الوطني.
كلاكيت ثاني مرة.. محمد الشناوى يغيب عن قمة الدور الأول أمام الزمالك
تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها الحارس حاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.
الأهلي يُكرّم رجال السلة بعد التتويج بلقب البطولة العربية
أقام النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء احتفالًا للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي بعد تتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية على حساب فريق الكويت الكويتي.
تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي ولاعب منتخب مصر عن معسكر منتخب الفراعنة القادم خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في ختام المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
شارك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من تدريب اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
على طريقة النقاز.. مدافع الزمالك يقترب من الإسماعيلى
اقترب محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من الانتقال إلي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة، علي الرغم من تعثر انتقال اللاعب الي الدراويش قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.