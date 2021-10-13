شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يحتفل بالفوز على ليبيا بصورة مع محمد صلاح من غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رمضان صبحى، لاعب منتخب مصر، بانتصار منتخب الفراعنة على ليبيا في مباراتي الذهاب والإياب بتصفيات كأس العالم والاقتراب من الأدوار النهائية للتصفيات، ونشر رمضان صبحي صورة تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "الحمد لله".



رمضان صبحى على انستجرام

وسجل رمضان صبحى، لاعب منتخب مصر، هدفه الدولى الثانى مع الفراعنة أمام ليبيا بعد غياب 5 سنوات ونصف، وكانت أول هدف لرمضان صبحي مع منتخب مصر في مرمى نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في 29 مارس 2016 أي منذ 5 سنوات و6 أشهر و12 يوما.