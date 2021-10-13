شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات: 2000 مشجع بداية واختبار وحصلنا على وعد بزيادة الأعداد تدريجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، أن عودة الجماهيرملف انتظرناه طويلاً وهو القرار الأهم اليوم، موضحا أن هناك مسؤولية مهمة تقع على سلوك الجماهير ووعي الأندية بعد عودة الجماهير للمدرجات، قائلاً: "عاوزين بوعينا نزود عدد الجماهير في الملاعب تدريجياً ونرجع زي الأول في أقرب وقت".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن بداية مشاركة 2000 من الجماهير مهمة رغم صغر الرقم لكن مفيد للروح المعنوية، قائلاً: 2000 مشجع هيعمل حس في الماتشات ومهم لللاعبين وهيحسسهم إن فيه حد في الملعب لأن الموقف كان صعبا".

وأوضح رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، أن الموافقة على مطلب حضور الجماهير بواقع 2000 مشجع هو بمثابة اختبار وهناك وعد بزيادة الأعداد كل فترة، لكن ذلك سيبقى بانضباط سلوك الجماهير، قائلاً: "يتوقف الأمر على سلوك الجماهير وألية الدخول، والتي سيجرى الاتفاق عليها خلال 72 ساعة القادمة".

ولفت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، إلى أن الألية التي سيجرى التوافق عليها بخصوص الدخول ستكون منظمة جداً وأمنة للناس جميعاً"، متوقعا أن تكون آليات الدخول متشابهة بالآليات التي طبقت في بطولة أمم إفريقيا، قائلاً: "عبر إدخال البيانات الخاصة بالمتفرج ويتسلم الكارنيه ولن يكون بوسع أحد الدخول خارج من قام بتسجيل بياناته، وبالتالي كل متفرج في الاستاد ستكون بياناته موجودة ومعروفة".

وأشار رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى أن حجز التذاكر أونلاين هو سلوك مطبق في كافة الدول حول العالم قائلاً: "سيتم الاجتماع مع مندوبي الأندية خلال الأيام المقبلة لإقرار تفاصيل حجز التذاكر وآلياتها وسنصل إلى أفضل الحلول المناسبة للأندية لإدخال جمهورها وتوزيع حصتها"، مؤكدا أن كل الأندية ستكون مسؤولة كاملاً عن سلوك مشجيعها إن كان خارجاً، قائلاً: "سواء من اللاعبين أو الجمهور، حيث ستتولى كل الأندية مهام ومسؤولية الإشراف على جمهورها بالتنسيق مع الشركة المنوط بها حجز التذاكر ورابطة الأندية".