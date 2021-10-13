شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى موعدها وننتظر موافقة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية رئيس لجنة المسابقات، أن أندية الدوري كان واجبا عليها أن تتعرف على كل ارتباطات الموسم الجديد والضغوط التي ستتعرض لها قبل انطلاق الدوري.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "إن الرابطة تنتظر موعد بطولة العالم للأندية والتي لم يحسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد، وأن الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية ستشهد عدم إقامة أي مباريات للفرق المشاركة قاريا".

وعن مباراة القمة، قال عامر حسين: "إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة للدوري في موعدها المحدد وبانتظار فقط موافقة الأمن على إقامة هذه المباراة في الجولة الثالثة".

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.

ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.