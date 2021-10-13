شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى: جماهير الأهلى مختلفة وأسعى للفوز بأكبر قدر من البطولات هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، أنه توقع البداية القوية مع الفريق الأحمر لأنه يمتلك كل المقومات للفوز بالبطولات وسعيد بالتتويج بالبطولة العربية.

وقال أوجستى بوش خلال حواره مع إسلام الشاطر فى برامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "كنت أتطلع إلى هذه البداية القوية مع الأهلى، خاصة أنه نادى كبير ويمتلك كل المقومات للتتويج بكل البطولات".

وأضاف مدرب سلة الأهلى: "بدأت عملى فى برشلونة فى 2008، هنا فى الأهلى الجماهير تدعم الفريق بشكل كبير خاصة على السوشيال ميديا، لكن فى برشلونة الموضوع مختلف، الجمهور ليس قريبا للفريق ولا يوجد الدفء الذى أجده هنا".

وتابع أوجستى: "أنا والجهاز الفني واللاعبين نركز على تطوير ادائنا حتى نصل في النهاية للفوز بأكبر قدر من البطولات، وعندما تحقق بطولة مثل البطولة العربية تحتاج أن تحتفل، وأنا أحب أن احتفل بالبطولات لأن هذا يترجم الجهد الذي بذل لتحقيق البطولة".

وأوضح مدرب الأهلى: "أعيش في منطقة الزمالك، وبعض الاحيان اقابل الكثير من جمهور الأهلي وحتى الزمالك ويكون هناك حديث لطيف".

جدير بالذكر أن أوجستى تولى تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة فى النهائى بنتيجة 76-55، بالمباراة التى أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

كما توج بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندرى، كأول لقب عربى فى تاريخ النادى الأهلى، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى تم خضها، حيث تغلب على كل من حضر موت وداد بوفاريك، والفتح السعودى وبيروت اللبناني، والاتحاد السكندرى، والكويت الكويتى.