شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تتسبب فى حرمان مدرب المصرى من السفر لأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب السعيد إبراهيم، المدرب المساعد بالنادي المصري البورسعيدى، في الجهاز الفني للتونسى معين الشعبانى، عن رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى أوغندا بسبب استبعاد الصفقات الجديدة من السفر، عملا باللائحة الأفريقية التي تمنع الوافدين الجدد من المشاركة مع فرقهم في دور الـ32 من البطولات القارية.

ويقود السعيد إبراهيم تدريبات الصفقات الجديدة بالنادي المصري خلال فترة تواجد الفريق الأول في أوغندا، حيث وضع معين الشعبانى برنامجا لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا وكلف السعيد بتنفيذه مع اللاعبين.

ويقود المدرب المساعد لفريق المصري تدريبات الصفقات التسعة الجديدة في بورسعيد، وهم أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وكشف النادي المصرى البورسعيدى عن جدول مباريات الفريق بالدور الأول من بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2022/2021، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

تبدأ مباريات المصري بمواجهة غزل المحلة في مباراة جماهيرية تعد بالكثير من الإثارة، بعدها يلتقي سموحة، ثم فيوتشر، وختام المباريات ستكون بمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الـ17. ويلتقى المصري بالأهلى في الأسبوع الـ13 فيما يلتقى بالزمالك في الأسبوع 16 من جدول ترتيب المسابقة.