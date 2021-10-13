شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع الجناح النيجيرى "كالابا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي سموحة التعاقد مع النيجيري صديق كالابا بعدما قام اللاعب بتوقيع عقود انضمامه للفريق السكندري، حيث وقع اللاعب على العقود الجديدة في حضور محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة وأحمد سامي المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد الوصول إلى مقر النادي وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الصفقة.
وكان نادي سموحة قام بحجز مكان للاعب النيجيري في قائمته للموسم الجديد وفقا للنظام المتبع وأنهى مؤخرا ضم كالابا لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
ويلعب كالابا في مركز الجناح الأيمن من الناحية الهجومية، ويمتلك مقومات هجومية كبيرة ويعد أحد الصفقات المتميزة.
وأسفرت قرعة مسابقة الدورى الممتاز التى سحبت اليوم، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في مواجهة فريق الاتحاد السكندرى في منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد.
ورفض أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الإسماعيلى بهدفين لكل فريق، فى التجربة الودية التى جمعتهما أمس استعدادا للموسم الجديد.
واستقر المدير الفنى لسموحة على خوض تجربة ودية اليوم أمام فريق جزيرة مطروح لمنح الجهاز الفنى الفرصة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب وفكر المدير الفنى.
ويواصل سموحة استعداداته تأهبا لانطلاق الموسم الجديد حيث يختتم مبارياته الودية بمواجهة طلائع الجيش.
وجاء ترتيب مباريات سموحة كالتالي:
الجولة الأولي: الاتحاد السكندرى
الجولة الثانية: المصرى
الجولة الثالثة: الشرقية للدخان
الجولة الرابعة: إنبي
الجولة الخامسة: طلائع الجيش
الجولة السادسة: الأهلي
الجولة السابعة: الإسماعيلى
الجولة الثامنة:البنك الاهلي
الجولة التاسعة: الزمالك
الجولة العاشرة: المقاولون العرب
الجولة الحادية عشر: غزل المحلة
الجولة الثانية عشر: سيراميكا
الجولة الثالثة عشر: فيوتشر
الجولة الرابعة عشر: بيراميدز
الجولة الخامسة عشر: الجونة
الجولة السادسة عشر: مصر المقاصة
الجولة السابعة عشر: فاركو