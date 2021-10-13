شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع الجناح النيجيرى "كالابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي سموحة التعاقد مع النيجيري صديق كالابا بعدما قام اللاعب بتوقيع عقود انضمامه للفريق السكندري، حيث وقع اللاعب على العقود الجديدة في حضور محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة وأحمد سامي المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد الوصول إلى مقر النادي وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الصفقة.

وكان نادي سموحة قام بحجز مكان للاعب النيجيري في قائمته للموسم الجديد وفقا للنظام المتبع وأنهى مؤخرا ضم كالابا لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويلعب كالابا في مركز الجناح الأيمن من الناحية الهجومية، ويمتلك مقومات هجومية كبيرة ويعد أحد الصفقات المتميزة.