الامارات | مارفيك: من وجهة نظري منتخب الإمارات فاز على العراق 3-2

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: من وجهة نظري منتخب الإمارات فاز على العراق 3-2 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الهولندي مارفيك ردا على حالة الغضب والإحباط التي انتابت الجمهور على المدرب وعلى لاعبي المنتخب، عقب التعادل مع منتخب العراق أمس ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بنتيجة 2-2، إن هذا وضع طبيعي عند الخسارة، ويمكن للجميع أن يعبروا عن آرائهم ومشاعرها لكنه يقوم بعمله كمدرب.

واعتبر المدرب في المؤتمر الصحافي أنه: من وجهة نظري المنتخب فاز على العراق 3-2. وقال إن الكرة التي سددها اللاعب خلفان مبارك عبرت خط المرمى، لكن حكم اللقاء الياباني ساتو، لم يحتسب الهدف، مشيرا إلى أن عدم إشراكه لتيغالي منذ البداية كان قرار فنيا منه، كي لا يلعب بمهاجمين اثنين، على حساب لاعب وسط. وقال مارفيك: عندما اشركت تيغالي قمت بتغيير طريقة اللعب، وهذا الأمر لن يكون بمقدورنا الاستمرار فيه كثيرا ".

وأضاف "في حال نجح مبخوت في التسجيل من الفرص التي سنحت له لخرج المنتخب فائزا ". وأكد أن المنتخب بدأ المباراة بشكل سليم ونجح في تسجيل هدف التقدم الا أن الضعف الذي كان في خط وسط الملعب ساعد منتخب العراق في شن هجمات خصوصا في ظل بعض التمريرات الخاطئة من قبل بعض اللاعبين.

وأكمل مارفيك: ذهبت بعد نهاية المباراة، لرؤية الصور الخاصة بالهدف الأخير الذي سجله خلفان مبارك، ورأيت أن الكرة عبرت خط المباراة تماماً، لكن رغم ذلك فإن الحكم لم يحتسب الهدف ويجب أن تكون التقنية مستخدمة بشكل أفضل من قبل الحكام لاسيما أننا في العام 2021 ".

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