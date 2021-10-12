تعرف على ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

صعدت السعودية لصدارة المجموعة الثانية بفوزها 3-2 على الصين في جدة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.



تقدم فريق المدرب هيرفي رينارد 2-صفر في الشوط الأول بفضل ثنائية سامي النجعي.

ومنح ألويسيو دوس سانتوس الأمل للصين بتقليص الفارق في بداية الشوط الثاني لكن فراس البريكان وسع الفارق مجددا بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72

وخطفت الصين هدفا ثانيا في الدقيقة 89 عبر وو تشي بمساعدة نظام حكم الفيديو لكن السعودية صمدت لتضمن الانتصار الرابع على التوالي.

واستغلت السعودية خسارة أستراليا 2-1 من اليابان في وقت سابق اليوم لتنتزع القمة بفارق ثلاث نقاط.

وتملك السعودية 12 نقطة من أربع مباريات لتحافظ على علامة النجاح الكاملة مقابل تسع نقاط لأستراليا وست نقاط لعمان واليابان.

وتوقف رصيد الصين عند ثلاث نقاط بينما يبقى رصيد فيتنام خاليا عقب الخسارة 3-1 من عمان اليوم.