شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينتظم فى مران الأهلي بعد العودة من النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن ينتظم محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية عقب عودة الفريق الأحمر من النيجر والانتهاء من المشاركة في مباراة الذهاب ضد فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وحصل أفشة على راحة من الجهاز الفني للأهلي للغياب عن مباراة الافتتاح بدوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة، من أجل الاحتفال بحفل زفافه على أن يعود بعد مباراة الذهاب بالنيجر.

ومن المقرر أن يكون أفشة جاهزا للمشاركة في المباريات من بعد رحلة النيجر بشكل طبيعي، لاسيما أن الجهاز الفني فضل إعفاءه من رحلة النيجر للحصول على الراحة الكافية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏