شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان ابن الدقهلية يحصد المركز العاشر في مستر أولمبيا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البطل المصرى محمد شعبان، ابن قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، المركز العاشر في الترتيب النهائي لبطولة مستر أولمبيا، ليكون بذلك من أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم للمحترفين في رياضة كمال الأجسام لعام 2021.

وقال محمد شعبان لـ"الخليج 365"، إنه استطاع أن يحقق مركزا متقدما بعد مشاركته في البطولة للعام الثانى له، مشيرا إلى أنه كان قد تأهل لبطولة مستر أولمبيا في عام 2019، وكان العربي الوحيد في الوزن المفتوح لهذا العام الذي يشارك في مستر أوليمبا بعد فوزه ببطولة البرتغال للمحترفين، لكن الحظ لم يحالفه بعدما تعرض لوعكة صحية قبل ساعات من انطلاق المسابقة، وبالرغم من احتلاله مركزا متأخرا وقتها إلا أن إصراره على التفوق والنجاح وحلمه في الحصول على اللقب كان سببا في مواصلته التدريبات الشاقة للمشاركة في بطولة هذا العام، ليشارك مع بيج رامي حامل اللقب، وزميله في الفريق حسن مصطفى الذى جاء في المركز الثالث عشر، ليحققوا بتفوقهم إنجازا تاريخيا لمصر.

وأضاف أنه استطاع أن يتأهل لمستر أولمبيا هذا العام بعد أن شارك في أربع بطولات هذا العام وهم بطولة "كاليفورنيا برو"، و"بورتريكو برو"، حصل فيهما على المركز الثاني، ومن هنا بدأت تزداد شهرته في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم شارك في بطولة "شيكاجو"، وحصل فيها على المركز الرابع، ثم شارك في بطولة "تامبا" وحصل فيها على المركز الخامس، ليتأهل بعدهما لبطولة مستر أولمبيا بعد حصوله على المركز الأول في أفضل ثوالث في عدد النقاط برصيد 19 نقطة.

جدير بالذكر أن بطولة مستر أولمبيا كانت قد انطلقت خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 4 لاعبين من المنتخب الوطني لكمال الأجسام، وهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين العالميين.

وتمكن المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا والفوز باللقب للعام الثانى على التوالى.