شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم أهلى بنغازى 2 / 1 وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز نادي سيراميكا على فريق أهلي بنغازي الليبي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، استعدادًا للموسم الجديد.

ومنح هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام الاتحاد الليبي، للوقوف على مستوى كل لاعبي الفريق.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين، وظهر عدد كبير من لاعبي سيراميكا بشكل مميز، وأبرزهم الصفقات الجديدة، التي تم التعاقد معها مطلع الموسم الجديد، وسجل هدفا سيراميكا كليوباترا خلال اللقاء، رجب عمران، لاعب خط الوسط.

واستعرض نادي سيراميكا ترتيب مبارياته في الدوري الجديد، المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، حيث أسفرت المواجهات عن بداية متكافئة مع الجونة، فيما سيكون ختام مباريات الفريق أمام المارد الأحمر النادي الأهلى. ويواجه سيراميكا نظيره الزمالك في الأسبوع السادس، أما الأسبوع الثاني فسيكون أمام النادي الإسماعيلي.