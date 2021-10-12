شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

رسميا.. عودة الجمهور للملاعب فى أول أسبوع للدورى الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد.

مصر تحصد 16 ميدالية متنوعة فى اليوم الثانى ببطولة أفريقيا للسباحة

نجح منتخب مصر للسباحة فى حصد 16 ميدالية متنوعة في اليوم الثانى من البطولة الأفريقية للعمومي رجال وسيدات والشباب تحت 18عاما أولاد وبنات، التى تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، حيث حصل أبطالنا للسباحة على 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات .

الأهلي: محمد الشناوى مصاب بتمزق فى العضلة الخلفية ويغيب لمدة 5 أسابيع

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏ على طريقة النقاز.. مدافع الزمالك يقترب من الإسماعيلى اقترب محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من الانتقال إلي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة، على الرغم من تعثر انتقال اللاعب الي الدراويش قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.