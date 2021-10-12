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تعرف على بدلات الحكام بالكامل فى جميع الأقسام

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القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على زيادة بدلات حكام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى 7 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة بدلا من 5 آلاف جنيه، حيث عقد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، جلسة مع مسئولى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، وتم الاتفاق على زيادة بدلات جميع الحكام فى جميع الدرجات والتي جاءت كالتالى:

الدوري الممتاز :

حكم ساحة 7 آلاف جنيه.

حكم مساعد 5 آلاف جنيه

حكم فيديو 5 آلاف جنيه.

حكم رابع 5 آلاف جنيه.

مساعد فيديو 3500 جنيه.

دوري القسم الثاني :

حكم ساحة 3 آلاف جنيه.

حكم مساعد ألفي جنيه.

حكم رابع 2 ألف جنيه.

الكرة النسائية:

محكمة ساحة 1500 جنيه.

حكم مساعد ورابع: ألف جنيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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