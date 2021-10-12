شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدلات الحكام بالكامل فى جميع الأقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على زيادة بدلات حكام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى 7 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة بدلا من 5 آلاف جنيه، حيث عقد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، جلسة مع مسئولى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، وتم الاتفاق على زيادة بدلات جميع الحكام فى جميع الدرجات والتي جاءت كالتالى:

حكم ساحة 7 آلاف جنيه.

حكم مساعد 5 آلاف جنيه

حكم فيديو 5 آلاف جنيه.

حكم رابع 5 آلاف جنيه.

مساعد فيديو 3500 جنيه.

حكم ساحة 3 آلاف جنيه.

حكم مساعد ألفي جنيه.

حكم رابع 2 ألف جنيه.

الكرة النسائية:

محكمة ساحة 1500 جنيه.

حكم مساعد ورابع: ألف جنيه.