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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لائحة رابطة الأندية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة أندية لائحة الدوري اللائحة الجديدة الخاصة بالموسم الجديد 2021 – 2022، في البطولة المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجاري، وجاءت أبرز البنود والتي حصل الخليج 365 على نسخة منها كالتالى: