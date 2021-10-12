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ننشر لائحة رابطة الأندية للموسم الجديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لائحة رابطة الأندية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة أندية لائحة الدوري اللائحة الجديدة الخاصة بالموسم الجديد 2021 – 2022، في البطولة المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجاري، وجاءت أبرز البنود والتي حصل الخليج 365 على نسخة منها كالتالى:

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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