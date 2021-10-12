شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لائحة رابطة الأندية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة أندية لائحة الدوري اللائحة الجديدة الخاصة بالموسم الجديد 2021 – 2022، في البطولة المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجاري، وجاءت أبرز البنود والتي حصل الخليج 365 على نسخة منها كالتالى: