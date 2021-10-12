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محمد شريف وأمّح فى "حنة" أفشة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمد شريف، مهاجم الأهلي، على حضور حنة زميله بالفريق الأحمر محمد مجدي أفشة، والذي يستعد للاحتفال بزفافه، كما تواجد كل من محمد رجب لاعب الإنتاج الحربي وبتروجت السابق، وأمح الدولي مشجع الأهلي الشهير من ذوي الاحتياجات الخاصة في حنة نجم الأهلي.

وقرر محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، إلغاء حفل زفافه، المقرر له اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه فى قرية كومبرا بناهيا بالجيزة، وذلك بسبب ظروف جائحة التى تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "صحة أهلنا في المقام الأول.. شكرا ليكم وفرحتكم وصلتنى".

ويغيب محمد مجدى أفشة عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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