شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينال ثقة موسيماني للمشاركة أساسيا أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على منح فرصة المشاركة الأساسية لمحمود كهربا جناح الفريق الأحمر في مباراة الحرس الوطني بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نال اللاعب ثقة الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

واجتهد محمود كهربا في تدريبات الأهلي الأخيرة وظهر بمستوى جيد لينال ثقة الجهاز الفني الذي استقر على منح الفرصة للاعب في المشاركة أساسيا أمام بطل النيجر، فى المباراة التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري بالعاصمة النيجرية نيامي.

وكان الجهاز الفني يفاضل بين محمود كهربا وطاهر طاهر للمشاركة أساسيا في مبراة الحرس الوطني يوم السبت المقبل في ضربة البداية الأفريقية قبل أن يستقر على الدفع بكهربا أساسيا، لاسيما مع غياب الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة عن الدور التمهيدي بسبب عدم تسجيلهم في القائمة الإفريقية الأولية.

وظهر كهربا بمستويات طيبة خلال فترة الإعداد، كما أدى أدائا طيبا خلال مشاركته أساسيا في آخر مباراة رسمية ضد إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويرغب في حجز مكان أساسي بتشكيل الأهلي خلال الموسم المقبل.