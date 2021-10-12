شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لائحة العقوبات فى الدورى المصرى 2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية لائحة عقوبات بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2021 / 2022 والتي سوف ينطلق يوم الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

وأشار أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عودة الجماهير مع بداية الجولة الأولى للدوري المصري قائلا: "لا توجد كرة قدم بدون جمهور وكلنا نحلم بعودة الجماهير للمدرجات، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق".







