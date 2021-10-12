شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يتوجن ببطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي.
وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة21-8، ثم أنهى الفترة الثانية متقدمًا بنتيجة 37-30، قبل أن يتفوق في الفترة الثالثة بنتيجة 62-50، ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 77-71 ويحصل على اللقب الأول في الموسم الجديد.
وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.
وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على هليوبوليس في نصف نهائي 83-63، وقدم الفريق أداءً قويًّا وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية.
وأعرب علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 77-71.
وأضاف هاشم أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية في ظل استعداد الفريق للموسم الجديد، والرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير في بداية الموسم، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب.
وأشار المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي»، إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال فترة الإعداد.
وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.