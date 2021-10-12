شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يتوجن ببطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق الجزيرة بنتيجة 77-71، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام الجزيرة وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة21-8، ثم ‏أنهى الفترة الثانية متقدمًا بنتيجة 37-30، قبل أن يتفوق في الفترة الثالثة بنتيجة 62-50، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 77-71 ‏ويحصل على اللقب الأول في الموسم الجديد. ‏ وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏ وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على هليوبوليس في نصف ‏نهائي 83-63، وقدم الفريق أداءً قويًّا وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ‏ثلاثية.‏