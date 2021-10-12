شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: عقوبة التدخين داخل الملعب 20 ألف جنيه غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة في لائحتها الخاصة بالموسم الجديد 2021 - 2022، غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على أي فرد من أفراد اللعب يقوم بالتدخين داخل أرض الملعب.

وأعلنت رابطة الأندية رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد، وقال أحمد دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز المقامة حاليا: "هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل اعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

وأسفرت قرعة الدوري للموسم الجديد 2021 / 2022 عن مواجهات ساخنة ومباريات تحمل الندية بعدما أقيمت القرعة الغير موجهة، واسفرت القرعة عن المباريات التالية :

الإسماعيلي – الأهلي

بيراميدز – المقاصة

فيوتشر – فاركو

سموحة – الاتحاد

المحلة – المصري

المقاولون – الشرقية للدخان

الزمالك – انبي

البنك الأهلي – طلائع الجيش

الجونة – سيراميكا

سيراميكا – الإسماعيلي

الأهلي - البنك الأهلي

طلائع الجيش – الزمالك

انبي – المقاولونا

لشرقية الدخان – المحلة

المصري – سموحة

الاتحاد – فيوتشر

فاركو – بيراميدز

المقاصة – الجونة

الزمالك – الأهلي

البنك الأهلي – الإسماعيليا

لجونة – فاركو

بيراميدز – الاتحاد

فيوتشر – المصري

سموحة – الدخان

المحلة – انبي

المقاولون – الطلائع

المقاصة – سيراميكا.