شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: إعلان جدول مباريات الدوري والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة مع الإسماعيلي بالجولة الأولى وفي الجولة الثالثة مع الزمالك بقمة الدوري، وكذلك صدمة الأهلاوية بإعلان إصابة محمد الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته إلى 5 أسابيع للتعافي من الإصابة.
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها الحارس حاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.
أقام النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء احتفالًا للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي بعد تتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية على حساب فريق الكويت الكويتي.
يستهل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة فريق الإسماعيلى في الجولة الأولى من المسابقة في البطولة التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بينما أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة بينما يواجه المارد الأحمر نظيره بيراميدز فى الجولة الثامنة للدوري.
أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.
أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن وقوع الأهلى فى مواجهة الإسماعيلى بالأسبوع الأول للمسابقة، ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا.