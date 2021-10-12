شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: إعلان جدول مباريات الدوري والتي أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة مع الإسماعيلي بالجولة الأولى وفي الجولة الثالثة مع الزمالك بقمة الدوري، وكذلك صدمة الأهلاوية بإعلان إصابة محمد الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته إلى 5 أسابيع للتعافي من الإصابة.

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها الحارس حاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.