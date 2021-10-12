شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تذيع مباراة الحرس الوطنى فى النيجر بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة حسنى، نجم الأهلى السابق، إذاعة مباراة الأهلى أمام الحرس الوطنى بطل النيجر على قناة الأهلى، في إطار ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقي.

وقال أسامة حسنى خلال تقديمه برنامج الأشبال: "إن قناة الأهلى سوف تقوم بإذاعة مواجهة الفريق الأول أمام الحرس الوطنى في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا".

وضربت الغيابات صفوف النادى الأهلى قبل سفره للنيجر الخميس المقبل لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى والمحدد لها السبت المقبل، حيث يغيب عن المارد الأحمر فى هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة ومحمود متولى ومحمود وحيد وذلك لأسباب مختلفة، فلن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى، بالإضافة لحصول مجدى أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المباراة لاحتفاله بزفافه، بجانب تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب فى أوتار الركبة، بينما يعانى محمود وحيد من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة بجانب غياب الشناوى للإصابة هو الآخر.