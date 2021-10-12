شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 12/ 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 12/ 10/ 2021 العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها، كارتيرون وأوليفيرا يشاركان فى مران الزمالك بكينيا، على طريقة النقاز.. مدافع الزمالك يقترب من الإسماعيلى.

مسحة طبية للاعبى الزمالك فى كينيا الجمعة قبل مواجهة توسكر

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباريات الزمالك فى الدورى بالموسم الجديد.. البداية ضد إنبى والختام مع الشرقية

كشفت مراسم قرعة الدورى المصرى موسم 2021/2022، عن مباريات فريق الزمالك حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية في المسابقة المحلية التى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى. على طريقة النقاز.. مدافع الزمالك يقترب من الإسماعيلى اقترب محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من الانتقال إلي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة، على الرغم من تعثر انتقال اللاعب الي الدراويش قبل غلق باب القيد بساعات قليلة. أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سباقات سرعة بين اللاعبين خلال تدريب اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. مران الزمالك فى كينيا.. سباق سرعات بين اللاعبين لرفع معدل اللياقة البدنية