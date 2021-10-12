شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى عندما يواجه الإسماعيلى بافتتاح الدورى؟.. 3 ألقاب من 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النادى الأهلى مبارياته في بطولة الدورى لموسم 2021 /2022، أمام الإسماعيلى، بعد إجراء قرعة الدورى الجديد من قبل رابطة الأندية المحترفة ظهر الثلاثاء.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، والذى أعاره لفيوتشر إف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

مواجهة الأهلى للإسماعيلى في افتتاح الدورى لم تكن الأولى تاريخيا بل سبقها 5 مواجهات سابقة في الجولة الافتتاحية، حيث فاز الأهلى مرتين وتعادل مباراتين وخسر واحدة أمام الدراويش، وسجل خلالها 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.

تواجه الأهلى مع الإسماعيلى 10 أكتوبر عام 1954 بالإسماعيلية، وفاز الأهلى 3/1، ولكن الموسم تم إلغاؤه بسبب نتيجة الأهلى والترام.

تواجه الأهلى والإسماعيلى 3 سبتمبر 1976 بالإسماعيلية، وتعادلا سلبيا، ونجح النادى الأهلى في التتويج بلقب الدورى في هذا العام.

تواجه الأهلى والإسماعيلى 1 سبتمبر 2003 بالإسماعيلية، وفاز الدراويش بهدفين مقابل هدف، وحصد الزمالك بطولة الدورى في هذا الموسم.

واجه الأهلى والإسماعيلى 17 سبتمبر عام 2016، وفاز الأهلى على الإسماعيلى بهدف نظيف، وتوج الأهلى باللقب في هذا الموسم.

واجه الأهلى والإسماعيلى 2 أغسطس 2018 بالقاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، وحصد الأهلى اللقب في هذا الموسم.