شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: شخصية المنتخب عادت بشكل قوى.. والأهلى قادر على التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام حنفى، نجم النادى الأهلى السابق، بالبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بعدما قاد الفراعنة للفوز ذهابا وإيابا على منتخب ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، واقترابه من التأهل للمرحلة النهائية من المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وقال هشام حنفى في تصريحات لقناة الأهلى: "أداء المنتخب في تحسن كبير خاصة في مباراة ليبيا خارج الملعب، وشخصية المنتخب عادت بشكل قوي بالفوز الكبير خارج مصر، واقتربنا كثيرا من المرحلة النهائية، وكيروش تخلص من الضغوط التي كانت عليه بعد استبعاد بعض اللاعبين من القائمة ولكنه حقق المطلوب".

وأضاف نجم الأهلى السابق أن الأهلى هو المرشح الأول لتحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا لأنه الأفضل، والجيل الحالي يستطيع تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى مع الإضافات والصفقات الجديدة القوية.

وعن أفضل أهدافه، قال هشام حنفي: "هدفي في الأولمبيك البيضاوي وهو أول أهدافي مع الأهلي، والمباراة التي لا أنساها هي مواجهة شبيبة القبائل في الجزائر والفوز 1/0، لأنه حدث قبلها مضايقات من المنظمين، وكذلك مباراة بترو أتلتيكو اللي خسرناها 4/2 وتوقعنا غضب كبير من جوزيه، لكنه شجعنا لأننا لعبنا بشكل جيد وكنا قد فزنا في المباراة الأولى 3/1".