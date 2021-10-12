حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021، العديد من الأحداث، والتي جاءت أبرزها إجراء قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد الذى سينطلق يوم 25 أكتوبر الحالى.

كلاكيت ثاني مرة.. محمد الشناوى يغيب عن قمة الدور الأول أمام الزمالك

تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها الحارس حاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بفندق الإقامة فى كينيا