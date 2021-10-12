شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 /10 / 2021، العديد من الأحداث، والتي جاءت أبرزها إجراء قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد الذى سينطلق يوم 25 أكتوبر الحالى.
كلاكيت ثاني مرة.. محمد الشناوى يغيب عن قمة الدور الأول أمام الزمالك
تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك في ثالث جولات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها الحارس حاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.
تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بفندق الإقامة فى كينيا
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية بمقر فندق إقامة الفريق بكينيا عقب خوض التدريب الأول على الملعب الفرعي باستاد كاساراني، استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له في الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد نيايو الوطني.