عامر حسين يكشف موقف إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عامر حسين عضو لجنة الأندية، إنه لا توجد مشكلة من إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في القاهرة.

وأضاف عامر حسين في تصريحات لقناة "الأهلي" :"الأمن من سيحدد موقف مباراة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية".

وتابع :"إذا رفض الأمن إقامة المباراة في الإسماعيلية ستقام مباراتي الدور الأول والثاني على ملعب برج العرب في الاسكندرية".

وكانت قرعة الدوري أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، حيث أسفرت عن مواجهة بين الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى، والتي من المفترض أن تقام على ملعب "الأول".

جدير بالذكر أن القرعة أيضًا شهدت قمة مبكرة بخلاف الأهلي والإسماعيلي، حيث سيواجه الفريق الأحمر غريمه التقليدي الزمالك في الأسبوع الثالث.