رابطة الأندية: وزارة الداخلية أكدت عودة الجمهور في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الموسم الجديد في الدوري المصري 2021-2022 سيتم بث كل مباريات عبر تقنية "HD".

وواجهت عملية بث المباريات في السنوات الأخيرة انتقادات من الجماهير بسبب عدم النقل التلفزيوني بأعلى جودة، وهو الأمر الذي أعلنت رابطة الأندية أنه قد انتهى.

وفي تصريحات لقناة "المحور" قال دياب :"تم الاتفاق على نقل كل مباريات دوري الموسم المقبل عبر تقنية HD، على أن تنقل كل مباراة بحد أدنى 10 كاميرات".

وزف دياب خبرا سارا للجماهير قائلاً :"وزارة الداخلية قدمت لنا دعما غير متناهي في ملف عودة الجماهير، وكان هناك تفهما كبيرا ليتم في النهاية الموافقة على حضور الجماهير في الدوري الموسم القادم".

وتابع دياب :"عودة الجماهير ستبدأ بتجربة بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، 1000 مشجع لكل فريق، وذلك سيكون في كل مباريات الدوري منذ الأسبوع الأول".

وأنهى دياب :"شركة تذكرتي ستتولى عملية بيع التذاكر لدخول الجماهير مع التعاون مع الأندية، استنادا على النجاح الذي تحقق في الأحداث السابقة".