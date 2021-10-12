الخليج 365 يكشف بنود لائحة العقوبات للدوري الجديد

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
انهت رابطة الأندية المحترفة، التصور الخاص بلائحة العقوبات للموسم الجديد 2021-2022، تمهيداً لإرساله للأندية استعداداً لانطلاقة الدوري.
وأقامت رابطة أندية الدوري المحترفة مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022، ومن المقرر أن تدير أيضاً مسابقة "كأس الرابطة".
ولعل أبرز العقوبات التي تضمنتها لائحة الموسم الجديد من قبل رابطة الأندية المحترفة:
- سوك غيررياضي على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام (إيقاف مباراتين + 20000 جنيه غرامة).
- محاولة الاعتداء / قذف زجاجات... إلخ على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام (إيقاف 3 مباريات + 20000 جنيه غرامة).
- فعل فاضح / إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام (إيقاف 6 مباريات + 50000 غرامة).
- السب/البصق على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام (إيقاف 4 مباريات + 20000 غرامة).
- سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة (إيقاف 4 مباريات + 20000 جنيه غرامة).
- الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة (إيقاف 8 مباريات + 100000 جنيه غرامة).
- السب / البصق على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة (إيقاف 8 مباريات + 100000 جنيه غرامة).
- الاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة (إيقاف 8 أشهر + 200000 جنيه غرامة).
- في حالة ارتكاب أي فعل من شأنه إثارة الجماهير (إيقاف 4 مباريات + 100000 جنيه غرامة).
- التدخين داخل الملعب (20000 جنيه غرامة).
- الاعتراض على قرارات الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة بصورة جماعية (25000 جنيه غرامة).. على أن تضاعف في حالة التكرار.
- أي شخص يستخدم إشارات أو شعارات أو حركات "سياسية – دينية – عنصرية" (إيقاف 5 مباريات + 50000 جنيه غرامة).
ومن خلال المستندات التالية، يمكن التعرف على لائحة العقوبات بالكامل: