لائحة الموسم الجديد.. كيف يتوج البطل وماذا لو تم إلغاء الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على بنود لائحة الموسم الجديد من الدوري المصري، والتي سيتم العمل بها فور انطلاق المسابقة التي ستقام بعد أسابيع قليلة مقبلة.

وحصل الخليج 365 على نسخة من لائحة المسابقة، والتي تنص على احتمالية إقامة مباراة فاصلة في حالة انتهاء المسابقة مع تساوي فريقين في صدارة الترتيب، بعد النظر لعدد من البنود التي تخص الأهداف.

كيفية ترتيب الفرق في الموسم الجديد للدوري:

- النقاط الإجمالية لكل فريق.

-في حالة التساوي، يتم الاعتماد على النقاط التي حصدتها الفرق في مواجهاتها المباشرة مع بعضها البعض.

- في حالة التساوي في المواجهات المباشرة يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ولا يحتسب الهدف خارج الملعب بهدفين.

- في حالة التساوي في البندين السابقين، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في المسابقة.

- في حالة التساوي في المعايير الثلاثة السابقة، يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة من كل فريق في المسابقة.

- في حالة استمرار التساوي يتم الاحتكام إلى مباراة أو مباريات فاصلة.

إلغاء المسابقة:

- إذا كانت نتائج المباريات المتبقية لا تؤثر على صاحب المركز الأول أو الفرق الهابطة يتم اعتماد نتيجة المسابقة طبقًا للوضع وقتها.

- في حال كان الإلغاء أو عدم استكمال الموسم بعد نهاية الدور الأول، يتم اتساب الترتيب النهائي وفقًا لآخر ترتيب بعد إيقاف المسابقة في حالة تساوي كل الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

- في حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات الملعوبة، يتم احتساب الترتيب النهائي وفقًا لآخر أسبوع تساوت فيه كل الفرق في عدد المباريات الملعوبة ويتم تحديد بطل الدوري والفرق الهابطة والمشاركين أفريقيًا وكافة الآثار الأخرى بناء على ذلك.

- منعًا للشك، لن يتم احتساب الأسبوع المنقوص في حال لم يتم إقامة المباراة أو المباريات المؤجلة في الترتيب النهائي.