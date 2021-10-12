السعيد يغيب عن قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، قائمة اللاعبين التي ستُسافر مع بعثة الفريق يوم غد الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام في بداية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت القائمة غياب عبدالله السعيد.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها جلال كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح يوم غد الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرًا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدا لخوض مباراة الذهاب في دور ال٣٢ من الكونفدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.