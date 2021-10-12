أول انتصار للبنان وتعادل مثير بين الإمارات والعراق بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

خيم التعادل الإيجابي 2 /2 على مباراة المنتخب الإماراتي مع ضيفه منتخب العراق في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يأتي هذا في الوقت الذي حافظ فيه منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى بعدما فرض التعادل 1 /1 على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب لبنان على نظيره السوري 3 /2 في العاصمة الأردنية عمان.

وعلى استاد زعبيل بنادي الوصل، انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض الإماراتي بهدف سجله كايو كانيدو كوريا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أدرك أمير العماري التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 74 ثم سجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل علي أحمد مبخوت هدف التعادل للإمارات.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي صاحب المركز الخامس.

وعلى استاد آزادي، تقدم هيونج مين سون بهدف لكوريا الجنوبية في الدقيقة 49 لكن علي رضا جهانبخش أدرك التعادل لإيران قبل 14 دقيقة من النهاية.

الفوز رفع رصيد إيران في الصدارة إلى عشر نقاط مقابل ثمان نقاط لكوريا الجنوبية في المركز الثاني.

وعلى استاد الملك عبدالله الثاني تقدم عمر خربين بهدف لسورية في الدقيقة 20 لكن محمد جلال قدوح رد بهدفين للبنان في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز سوني سعد الهدف الثالث للبنان في الدقيقة 53 ثم سجل عمر السومة الهدف الثاني لسورية في الدقيقة 65 .

الفوز رفع رصيد لبنان إلى خمس نقاط في المركز الثالث بعد أن حقق الفريق فوزه الأول بالتصفيات وظلت سورية في المركز الأخير بنقطة واحدة.