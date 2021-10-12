"مكانها صعب".. مصدر بالأهلي يكشف حجم إصابة الشناوي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، حجم إصابة محمد الشناوي، حارس الفريق، وموعد بداية البرنامج التأهيلي.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة، غياب الشناوي عن الملاعب لفترة تصل لـ5 أسابيع بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وغادر الشناوي، مباراة مصر وليبيا بالجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، متأثراً بالإصابة، ولم يستطع إكمال المباراة.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي "الشناوي خضع لأشعة رنين وسونار على قدمه في الساعات الماضية، وتبين حجم الإصابة التي تعرض لها".

وتابع "الشناوي يعاني من تمزق شديد في العضلة الخلفية، يصل الى 3 سم، ويحتاج الى فترة قد تزيد عن المدة التي إعلانها بقليل".

وأضاف "المشكلة ليست في حجم إصابة الشناوي، ولكن في المكان الذي حدث فيه التمزق الذي يقع بين الوتر والعضلة الخلفية".

وشدد "إصابة الشناوي في موضع حساس للغاية ويحتاج الى عناية هامة خلال فترة العلاج".

واختتم "الشناوي سوف يبدء مرحلة التأهيل يوم غد الأربعاء، وسوف يحصل علي حقنة بلازما قبل البدء في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة".