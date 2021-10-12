في غياب تاو.. جنوب إفريقيا تستعيد الصدارة في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد منتخب جنوب إفريقيا صدارة المجموعة السابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد تغلبه على ضيفه الإثيوبي 1 /صفر اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات في الوقت الذي تغلب فيه المنتخب الغاني على مضيفه منتخب زيمبابوي 1 /صفر.

وتصدر منتخب جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن غانا الوصيفة وتوقف رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الأخير ورصيد إثيوبيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب سوكر سيتي ، حسم منتخب جنوب إفريقيا الفوز بهدف عكسي سجله الإثيوبي جيتانيه كيبيدى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11.

وفي هراري ناشونال سبورتس ستاديوم ، سجل توماس تييي بارتي لاعب ارسنال الإنجليزي هدف الحسم لغانا في الدقيقة 31.

وغاب بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن جنوب إفريقيا بسبب الإصابة، على أن يعود في نوفمبر المقبل بعد إتمام التعافي.