الجزائر تُسقط النيجر وتواصل صراعها مع بوركينا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

اكتسح المنتخب الجزائري مضيفه منتخب النيجر 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أهداف المنتخب الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح في الدقائق 20 و33 و48 و54 على الترتيب.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع بوركينا فاسو، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ثم جيبوتي في المرتبة الأخيرة.