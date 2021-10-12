جدول ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4...صدارة للخضر بفارق الأهداف

تعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب الجزائر بعد مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، والتي شهدت فوز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي 0/2 و الجزائر على النيجر برباعية نظيفة، ليتقاسم المنتخبان الصدارة.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وأكتسح المنتخب الجزائري مضيفه النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب جينرال سيني كونتش في مدينة نيامي، ليستعيد محاربو الصحراء صدارة المجموعة من جديد.

وبهذا الانتصار رفع منتخب الجزائر رصيده الى النقطة العاشرة في الصدارة، متفوقاً بفارق الاهداف عن منتخب بوركينا فاسو، بينما تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتتذيل جيبوتي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4