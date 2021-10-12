شاهد اهداف وملخص مباراة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022، في المرحلة الثالثة والنهائية، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 12-10-2021.

أخفق منتخبي الامارات والعراق في تحقيق الفوز الأول لهما في تصفيات مونديال قطر 2022 عقب تعادلهم بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهم على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فاز لبنان على سوريا 3-2 على ستاد الملك عبدالله في عمان، وتعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 من لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

انتهت نتيجة الشوط الاول تقدم المنتخب الاماراتي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “كايو كانيدو” في الدقيقة 33 بعد أن أطلق تصويبة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء داخل شباك الحارس فهد طالب.

وخلال الشوط الثاني تدراك المنتخب العراقي هدف التعادل في الدقيقة 74 حينما حاول المدافع الإماراتي محمد عمر العطاس إبعاد الكرة برأسه لكنها استقرت في شباك فريقه.

واستمرت الأفضلية العراقية بعد ذلك حيث نجح أيمن حسين بإضافة الهدف الثاني بعد أن تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بإتقان في المرمى (89).

لكن فرحة العراقيين لم تدم طويلاً، حيث نجح علي مبخوت بخطف هدف التعادل حينما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وتجاوز المدافع العراقي قبل أن يسكنها في الشباك في الدقيقة 90 لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ونقل بث مباشر مباراة الامارات والعراق في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية 5 SSC المشفرة بصوت المعلق الرياضي “حماد العنزي”، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ونقل اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب، والقناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.

دخل المنتخب الاماراتي المباراة بهدف تحقيق الانتصار الأول بالمرحلة النهائية في التصفيات، وذلك من أجل إحياء آماله لمواصلة حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وظهر الأبيض بأداء مخيب في الثلاث جولات الماضية، فبعد تعادله بدون اهداف أمام لبنان في المباراة الافتتاحية، تعادل مجددًا مع سوريا بهدفٍ لمثله في الجولة الثانية، قبل أن يتجرع طعم الخسارة على يد ضيفه إيران بهدفٍ دون رد.

في المقابل، خاض منتخب العراق المباراة وحاله كحال الامارات، حيث لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل مع كوريا الجنوبية ولبنان بدون اهداف في الجولة الأولى والثالثة على الترتيب، وخسر أمام إيران بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 11 نوفمبر، حيث يلتقي العراق مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع الإمارات، ولبنان مع إيران.

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022